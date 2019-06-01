Rektör Savaşan Sakarya basını ile iftarda bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, düzenlenen iftar yemeğinde Sakarya basını ile bir araya geldi.
Sakarya Üniversitesi Personel Yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Savaşan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Kahraman ile Sakarya'da görev yapan çok sayıda yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.
İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Rektör Savaşan, yemeğe katılan gazetecilere teşekkür ederek, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Rektör Savaşan, programın devamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Yaşam