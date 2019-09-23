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Rektör şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gaziler Günü kapsamında Düzce Üniversitesi'nde görev yapan gaziler, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

23.09.2019 09:48Rektör şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gaziler Günü kapsamında Düzce Üniversitesi'nde görev yapan gaziler, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş katıldı. Düzce Üniversitesi'nde görev yapan gaziler, şehit ve gazi yakınları ile yakından ilgilendiklerini, sorunlarını çözmeye hazır olduklarını ve kapılarının her zaman onlara açık olduğunu ifade eden Rektör Çakar, ülkemizin güvenliği ve istikbali için hayatlarını ortaya koyan gazilerimize şifalar, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diledi. Bu buluşmaları geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlayarak kendilerine iş hayatlarında huzur ve başarı dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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