Rektör Şenocak'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.



Şenocak, mesajında, "Cesareti, ileri görüşlülüğü, vatanperverliği ve üstün liderlik vasfı ile milletimizi en zor şartlar altında ayağa kaldırıp yeniden dirilttiği için dünya tarihinin en büyük kurtuluş mücadelesi kahramanı olarak anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; yüce Türk milletinin gönlünde ve zihninde ilelebet yaşayacak, fikirleri ve ardında bıraktığı büyük eserleri de aziz milletimizi aydınlatarak onlara yol göstermeye devam edecektir. Hayatını ülkesine, milletine ve ideallerine adamış bu siyasi ve askeri deha, insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olarak tüm dünya tarihinde yerini almıştır. Dünyanın diktatörler çağını yaşadığı bir dönemde, o kendisini ve zaferlerini değil, yüce Türk milleti ile birlikte kurduğu genç Cumhuriyeti yüceltmeyi en asil görev bilmiştir. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözü, ondan sonraki tüm liderlerimizin kılavuzu olmuştur. Bugün ülke olarak ona ve fikirlerine bağlılığımızı ortaya koymanın yolu, cennet vatanımızı muasır devletler seviyesine çıkarmak için hiç yılmadan çalışmak, aklın ve bilimin ışığında üretken olmaktan geçmektedir. Bu konuda en büyük vazife ise, Cumhuriyetimizi ebediyen yaşatacak ve yüceltecek olan gençlerimize düşmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu vazifeyi yerine getirebilmeleri için, tıpkı ataları gibi şuurlu, dirayetli ve kararlı olmaları şarttır. Türk milletinin Mustafa Kemal'e olan sevgisi kendiliğinden oluşan bir sevgidir. Nitekim onun vefatından 81 yıl sonra dahi gönüllerde büyük bir yer ediniyor olması, bu sevginin en büyük tezahürüdür. Tarihe mal olmuş büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'lar, onun ilerici fikirleri ve ideallerini idrak etmenin bir vesilesi olmalıdır. Aramızdan ayrılışının 81. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, derin bir özlem, saygı ve minnetle anıyor; onun şahsında tüm silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan kılmak için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA