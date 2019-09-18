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Rektör Şenocak'ın Gaziler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18.09.2019 10:55Rektör Şenocak'ın Gaziler Günü mesajı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak mesajında, "Hürriyet ve istiklale yegane timsal olan yüce milletimizin şanlı tarihi, mazlum milletlere namzet olan sayısız mücadelelerle doludur. Yurt edindiğimiz bu toprakları, ecdada karşı olan vefa borcumuz için, nice canlar feda ederek bu günlere kadar koruduk ve imar ettik. Bilinmelidir ki, bu cennet vatan, ahde vefayı, ölürse şehit, kalırsa gazi olmayı vicdan ve namus borcu bilerek yaşayan necip milletimizin aziz evlatlarının eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihi, aynı zamanda kahraman gazilerimize armağan edilen bir gün olarak kutlanmaktadır. Bugün, muasır ve güçlü bir ülkenin ferdi olarak yaşayan her vatan evladımız, şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcunu bir an olsun unutmamalı, bu bilinçle çalışmaya, üretmeye ve milli kalkınma için elinden gelinin en iyisini yapmaya her zamankinden daha çok gayret etmelidir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık içinde uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziler Günü, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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