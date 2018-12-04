Rektör Şenocak'ın Kadın Hakları Günü Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 5 Aralık Kadın Hakları Günü
ve Türk kadınına seçme seçilme hakkının tanınmasının 84'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Şenocak, yayımladığı mesajında, kadınların Türk toplumu açısından önemine değinerek, "Sosyal ve ekonomik refah, güçlü toplumsal ve ailevi bağlar, sürdürülebilir kalkınma, katılımcı demokrasi gibi muasır medeniyetlerin olmazsa olmaz değerlerini bir toplumda gerekli kılmanın ön koşulu, özverili davranışın timsali kadınımızın toplumsal statüsünü güçlendirmekten geçmektedir. Nitekim Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, "Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" sözleriyle bir toplumun ancak kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza verdiği sürece kalkınabileceğini veciz bir şekilde ifade etmiştir. Türk tarihi boyunca devlet idaresi, toplumsal hayat ve aile içinde etkin bir konuma sahip olan Asil Türk kadını, seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle Cumhuriyet döneminde de toplumda hak ettiği yeri alma yolunda onur yüklü dev bir adım atmıştır. Fedakar kadınlarımız 1934 yılından bugüne siyasetin yanı sıra ekonomi, sağlık, eğitim ve pek çok alanda başarıyla görev almış ve toplumsal konumunu sürekli yükseltmiştir. Ülkemizin ilerlemesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması, ancak asaletin timsali kadınlarımızın her geçen gün her alanda daha da güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Allah'ın, cenneti ayaklarının altına layık gördüğü, babaları cennete götüren şartların içinde var olan ve bizlerin varlıklarıyla onurlandığımız, toplumumuzun sevgi, şefkat ve fedakarlık simgesi kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Rektör,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Kadın Hakları Günü
04 Aralık 2018 Salı 18:17