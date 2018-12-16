Rektör Şenocak'ın Mevlana'yı Anma Haftası Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Mevlana
'yı Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılı anma haftasında Mevlana Celaleddin Rumi
'nin bu toprakların yetiştirdiği eşsiz bir değer olduğuna değinin Prof. Dr. Kemal Şenocak mesajında, "Şeb-i Arus'unun 745. yılında bir kez daha hasret ve hayranlıkla andığımız Mevlana, vuslatının üzerinden daha nice asırlar geçse de sadece bizleri değil, bütün insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. Tüm dünyanın varlığına ve düşüncelerine muhtaç olduğu bir gönül ehli olarak Mevlana Celaleddin Rumi
hazretleri, bizlere asırlar öncesinden seslenerek tüm gücümüzü birlik ve beraberliğimizden aldığımızı hatırlatmakta, kültürümüzün önemli bir yapı taşı olan Mesnevi-i Ma'nevi isimli eseriyle kainatın en gizemli ve şerefli varlığı insana, insan olduğu için değer vermeyi öğretmektedir. Maneviyatı yüksek bir ecdadın mirasçıları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de köklerimizi öz kültürümüzden besleyecek, Mevlana hazretlerinin ilim ve hikmetinden aldığımız feyzle yükseleceğiz" ifadelerini aktardı.
Günün, anlam ve öneminde Mevlana'nın tavsiyeleri ilke edinmek ve yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Rektör Şenocak, "Tüm insanları kucaklayan felsefesiyle evrensel bir değer olan Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerini 745'nci vuslat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, manevi değeri yüksek bu günün kardeşlik, hoşgörü ve sevgi gibi değerlerin özümsenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
16 Aralık 2018 Pazar 16:29