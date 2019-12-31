Haberler » Güncel » Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı - Haber

Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yeni yıl mesajı yayınladı.

31.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:31 Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yeni yıl mesajı yayınladı.

Şenocak, mesajında, "Yeni başlangıçlar yeni umutları, yeni hayalleri ve yeni hedefleri de beraberinde getirir. Sevinçleri, hüzünleri ve tüm anılarıyla 2019 yılını geride bırakıp 2020'ye adım atarken bir kez daha umutlarımızı ve dileklerimizi yeniliyoruz. Geçmişin muhasebesini layıkıyla yapmak gelecekte çok daha doğru kararlar vermemizi sağlayacaktır. Bu sebeple yeni başlangıçlar, sadece bireyler için değil, kurumlar ve toplumlar için de elzemdir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bizler bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızla, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki yatırımlarımız ve projelerimizle her zaman olduğu gibi 2019 yılında da ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi yolunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çabaladık. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensuplarının 2020 yılında da aklın ve bilimin önderliğinde daha çok çalışacağına, üreteceğine ve muasır medeniyet seviyesine yükselmek için üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle karşıladığımız 2020 yılının gerek üniversitemiz gerekse ülkemiz için hedeflerimize ulaşmada yeni bir fırsat olmasını temenni ediyor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi başta olmak üzere tüm milletimize huzur, sevgi ve hoşgörü içinde milli birlik ve beraberlik ikliminin hakim olacağı bir yıl diliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası - Haber
12:31   Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerinden Türk dillerinde yeni yıl mesajı - Haber
12:30   Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada - Haber
12:26   Arguvan'da birlik yemeğinde bir araya gelindi - Haber
12:26   Başkan Kalaycı: "Yeni bir yıl yeni umutlardır, yeni güzelliklerdir" - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:33:52