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Rektör Şenocak'tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül'e ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamlarında ziyaret etti.

04.09.2019 10:48 Rektör Şenocak'tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül'e ziyaret
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamlarında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaretinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Şenocak'ın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaretinde ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde kurulacak olan Hukuk Fakültesi'nin eğitimine ilişkin konular ele alındı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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