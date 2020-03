Rektör Şenocak'tan Kanser Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle bir mesajı yayımladı.Rektör Şenocak, yayımlanan mesajında, "İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini tüm insanlık olarak bir kez daha idrak ettiğimiz bu zor günler, inanıyorum ki sağlık konusunda genel anlamda bir bilinçlenmeye vesile olacaktır. Her yıl kansere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğimiz, bir araya geldiğimiz, kanserle savaş haftası olarak değerlendirilen 1-7 Nisan tarihlerini bu yıl sosyal mesafelerle geçireceğiz. Ancak bir araya gelemesek de hastalarımızın bu zorlu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını, sosyal mesafeyi korurken gönül mesafelerini kaldırdığımızı bilmelerini isterim" dedi.Rektör Şenocak, açıklamasını şöyle devam etti:"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve tüm bölgeye hizmet veren Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanemiz her zaman olduğu gibi bugün de sundukları üst düzey sağlık hizmetleri ve tüm dünya literatürünü takip eden bilimsel faaliyetleriyle kanser hastalarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Ancak bu hastalıkla mücadelede, sağlık hizmetleri ve bilimsel faaliyetler kadar toplumun bilinçlenmesi de büyük önem taşımaktadır ve bu anlamda atılan her bir adım erken tanıyı mümkün kılacaktır. Küresel çapta bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuz bugünlerde kanserli hastalarımızın morallerini yüksek tutmalarını ve sosyal mesafeye azami derecede dikkat etmelerini kendilerinden istirham ediyorum. '1-7 Nisan Kanser Haftası'nın kansere karşı mücadele veren hastalarımız için moral ve umut vesilesi olmasını, toplumsal bilinci arttırarak erken tanı imkanlarını arttırmasını temenni ediyorum". - ESKİŞEHİR

