Haberler » Güncel » Rektör Şevli'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Haber

Rektör Şevli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:04Rektör Şevli'den
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Şevli, yayımladığı mesajda, basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı. Rektör Şevli, "Kalemini haktan ve toplumun menfaatinden yana kullanarak basın meslek etiği ilkelerinden ödün vermeden, sorumluluk duygusu içerisinde çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - VAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektör, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50  Pursaklar'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği - Haber
12:50  Pendik'te geri dönüşüm deposunda yangın - Haber
12:49  Emekli öğretmenin düşürdüğü çantayı çalan zanlı yakalandı - Haber
12:46  Soğuk hava araçların mazotunu dondurdu - Haber
12:44  Mardinli ressam Avustralya'daki yangını tuvaline işledi - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:52:49