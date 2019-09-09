Haberler» Güncel» Haber

Rektör Şevli'den hayırsever iş insanı Haydaroğlu'na ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üniversite öğrencilerine burs veren hayırsever iş insanı Turan Haydaroğlu'nu ziyaret etti.

09.09.2019 15:08 Rektör Şevli'den hayırsever iş insanı Haydaroğlu'na ziyaret
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üniversite öğrencilerine burs veren hayırsever iş insanı Turan Haydaroğlu'nu ziyaret etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Vanlı hayırsever iş insanı Turan Haydaroğlu'nu ziyaret ederek üniversite öğrencilerine verdiği maddi destekten dolayı teşekkür etti. Haydaroğlu'yla bir süre sohbet eden Rektör Şevli, "Van eşrafından değerli büyüğümüz Sayın Turan Haydaroğlu'nu ziyaret ettik. Hayırsever iş insanı Sayın Turan Haydaroğlu'na Van YYÜ'de okuyan öğrencilerimize desteğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Haydaroğlu ise öğrencilere destek olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Rektörümüzün ziyaretimize gelmesi bizleri de ayrıca memnun etmiştir" şeklinde konuştu. - VAN

Hamdullah Şevli, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08   İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi
17:07   Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı
17:07   Bakan pakdemirli, rus yangın söndürme uçağını test etti - 2
17:07   Tır alt geçitte sıkıştı
17:07   Hatay'da zeytinlik yangını
17:07   Büyükşehir Belediyesi kendi mobilyasını kendi üretiyor
17:07   Başkan Güder, öğrencileri ilk eğitim gününde yalnız bırakmadı