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Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:13Rektör Şevli'den Öğretmenler Günü mesajı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şevli, yayımladığı mesajda, "Medeniyet ve kültürümüzün ilerlemesinde emeği olan ve yine ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyan öğretmenlerimiz, her daim takdirin en güzeline layıktır. Eğitim camiasının bir parçası olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, elinde meşalesi ile ülkeyi ve insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir ve bu gayreti devam edecektir. Bu anlamda, milletine hizmet etmeyi asli ve öncelikli bir görev olarak benimseyen bizler, bilim ve erdem yolunda insanlığa ışık saçmaya devam edeceğiz. Vatanımızın geleceği olan gençlerimizi yüksek idealler doğrultusunda yetiştiren, geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden ve dünyanın en kutsal mesleklerinden birini yapan akademisyen ve öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ile anıyorum" dedi. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektör, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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