18.06.2019 14:53
Haberler» Güncel» Haber

Rektör Şevli'ye ziyaretler devam ediyor

Rektör Şevli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Iğdır Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Van İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ile yönetim kurulu üyeleri ve Kadirşinas Vanlılar Derneği yetkilileri. Rektör Şevli'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Şevli. üniversite ve şehir ilişkilerine önem verdiklerini söyledi. - VAN
Kaynak: İHA
Hamdullah Şevli, Rektör, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:13 Diyarbakır'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
16:12 Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti
16:12 DHA DIŞ – Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü
16:11 Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı
16:11 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (2)
16:11 FETÖ sanığı eski AYİM üyesine etkin pişmanlık indirimi
16:10 Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor