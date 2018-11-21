Rektör Şimşek Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "örgüte yardım ettiği" iddiasıyla Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek
hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı Emrah
Yıldırım tarafından, "Örgüte yardım etme suçu" iddiası ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Olay
Rektör Şimşek 22 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Rektör
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:55