Rektör Sözen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 16:29



23 Kasım 2018 Cuma 16:29

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Prof. Dr. Edibe Sözen, mesajında, "Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü, şahsım ve üniversitem adına kutluyorum. Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar boyunca öğrencilerini büyük fedakarlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP