Haberler » Güncel » Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Haber

Rektör Taş sporcularla bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, çeşitli branşlarda üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla bir araya geldi.

10.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:54Rektör Taş sporcularla bir araya geldi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, çeşitli branşlarda üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Futbol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakaları, 'de düzenlenen Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakaları ve Çanakkale'de düzenlenen Voleybol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakalarında mücadele eden takımların oyuncuları ile Senato Odası'nda bir araya gelen Rektör Taş, sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti. Rektör Taş, okul takımlarının üniversiteyi ülkenin farklı illerinde temsil etmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek başarıları nedeniyle tüm sporcuları ve hocalarını kutladı.

Ziyarette Rektör Taş'a voleybol takımının kazandığı 3'üncülük kupası da takdim edildi. - BİLECİK

İbrahim Taş, Eskişehir, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
15:24  Üç boyutlu 8 metrelik "Şahmeran" uçurtması Kars semalarında - Haber
15:24  Rus ordusu 24 milyar dolara "donatılacak" - Haber
15:23  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılını değerlendirdi - Detay - Haber
15:23  BEŞİKTAŞ'TA İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI- 3 (aktüel) - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10.01.2020 15:26:25