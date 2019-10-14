Rektör Turgut, dünya göç ve mülteci kongresine katıldı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen Dünya Göç ve Mülteci Kongresine katıldı.



Dünyanın 21 ülkesinin 100 üniversitesinden gelen yaklaşık 250 akademisyen ve araştırmacının katılımıyla GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen kongrede, göçmen ve mültecilerin sağlık, hukuk, toplumsal ve kültürel sorunları ele alındı.



Kongrenin ardından konuşan Rektör Turgut, Türkiye'nin son dönemde önemli bir virajdan geçtiğini belirterek, akademisyenler olarak, bilim çatısı altında dünyanın en önemli konu başlıklarından biri olan göç sorununa çare aramak için bir araya geldiklerinin altını çizdi.



Rektör Turgut, "Büyük ülkeler adına önem arz eden göç ve mülteci konusu, son yıllarda Türkiye için de önemli bir başlık haline gelmiştir. Mülteciler konusunda, ülke olarak hiçbir zaman nefret söylemleri ve ırkçılıktan yana olmadık ve olmayacağız. Coğrafyamızda meydana gelen olumsuz olaylar nedeniyle milyonlarca insana kucak açan bu necip millet, tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Geçmişte yüzyıllarca kader birliği yaptığımız insanları kaderleriyle baş başa bırakmadık, ekmeğimizi bölüştük. Bu anlamda, her zaman sabır gösteren ve destek sağlayan vatandaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA