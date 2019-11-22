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Rektör Turgut, İstanbul'da hemşerileriyle bir araya geldi

Adıyaman Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul'da bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyamanlılar Vakfı'nın il bürokratları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

22.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:01Rektör Turgut, İstanbul'da hemşerileriyle bir araya geldi
Tanıtım Günleri kapsamında 'da bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyamanlılar Vakfı'nın il bürokratları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Adıyamanlılar Dernek Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal'ın, Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde vermiş olduğu yemeğe Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve çok sayıda Adıyamanlı vatandaş katıldı. Rektör Turgut hemşerileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adıyaman'ımızdan binlerce kilometre uzakta hemşerilerimiz ile bir araya gelip şehrimizi konuştuk. İlimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için bütün paydaşların elini taşın altına koyması gerekiyor. Halkımız bizlere güveniyor, bizler de o güzel insanları mahcup etmemek adına en iyisini, en güzelini sunmak zorundayız. Böyle organizasyonlar paylaşmak, değerlendirmek ve sonuca ulaşmak adına önemli fırsatlar. Dernek yönetimimize Adıyaman'ımızı burada çok iyi temsil ettikleri ve verimli çalışmalar yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, İstanbul, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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