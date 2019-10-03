Haberler » Güncel » Haber

Rektör Turgut, Kızılay standını ziyaret etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversite Gençlik meydanında kurulan Kızılay kan toplama standını ziyaret etti.

03.10.2019 15:27Rektör Turgut, Kızılay standını ziyaret etti
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversite Gençlik meydanında kurulan Kızılay kan toplama standını ziyaret etti.

Burada Kızılay yetkilileri ile bir süre sohbet eden Turgut, Kızılay'ın önemli bir görev üstlendiğine vurgu yaptı.

Kızılay'ın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Rektör Turgut, Türk insanının yardımseverliğini dünyaya duyurmada Kızılay'ın önemli görev üstlendiğini ve bunu layıkıyla yaptıklarını belirterek, "Kan bağışı stantlarımıza ilgi oldukça yoğun oluyor. Öğrencilerimizin bu bilince sahip olmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Kızılay'ın genel çalışma alanlarından bahseden Kızılay yetkilileri ise, "Çalışma arkadaşlarımızla Adıyaman Üniversitesinde gönüllü kardeşlerimizden kan alıyoruz. Aldığımız bu kanları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bizlere bir hekim duyarlılığı ile bu imkanı tanıyan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Kızılay, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06 Tartıştığı kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
21:06 Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı
21:06 Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu
21:05 Hatay'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı
21:04 TRT World Forum'da "Kaşıkçı cinayeti" için özel oturum
21:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sanat birikimimiz çok şükür hayatta kalmış ve bugünlere...
21:02 Kazada hayatını kaybeden oyuncu israfil köse tali kusurlu bulundu- arşiv