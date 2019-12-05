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Rektör Turgut'tan şehit ailesine başsağlığı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, önceki gün Van'da şehit olan Adıyamanlı Piyade Onbaşı Fırat Demir'in ailesine baş sağlığı diledi.

05.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:44Rektör Turgut'tan şehit ailesine başsağlığı
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, önceki gün 'da şehit olan Adıyamanlı Onbaşı Fırat Demir'in ailesine baş sağlığı diledi.

Rektör Turgut, önceki gün Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu-keşif görevine hazırlanırken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'e Allah'tan rahmet diledi.

Rektör Turgut, "Adıyamanlı hemşehrimiz Piyade Onbaşı Fırat Demir'in, Van'ın Başkale ilçesinde talihsiz bir kaza sonucu şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kahraman şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Piyade, Rektör, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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