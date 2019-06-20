20.06.2019 11:34
Haberler»Güncel»Haber

Rektör Ünal'a Çevreci Üniversite Ödülü

Rektör Ünal

Akdeniz Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde 'kağıtsız ofis' konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkının değerlendirildiği sıralamada üçüncü olmasının ardından araştırmayı gerçekleştiren EnVision Yetkilileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde 'kağıtsız ofis' konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkının değerlendirildiği sıralamada üçüncü olmasının ardından araştırmayı gerçekleştiren EnVision Yetkilileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.

EnVision tarafından 'En Yeşil Ofis' adıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) verileri dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırma sonucundaTürkiyeüniversiteleri arasında 3. olan Akdeniz Üniversitesi adına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a EnVision Satış Müdürü Kutlu Sagay ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever tarafından 3.lük belgesi ve hediyesi takdim edildi.

Akdeniz Üniversitesi olarak çevre korunmasına yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ifade eden Rektör Ünal, "Çevreye duyarlı ve 'Sıfır Atık' projesi destekçisi bir üniversite olarak böyle bir başarı elde etmek bizleri çok mutlu etti. Çevreye duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturan böyle bir çalışmaya imza atan EnVision yetkilileri ve çalışanlarına da bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerindenl bulundu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Mustafa Ünal,Rektör,Akdeniz Üniversitesi,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:18Ünlü modacı Ralph Lauren fahri şövalyelik aldı
12:17Bodrum'daki 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede
12:17Uyuşturucu operasyonu
12:16Balyoz Davası'na bakan savcı ve hakimlerin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
12:16Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
12:16İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3...
12:16Arat Dink'in "terör örgütü propagandası" davası