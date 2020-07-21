Rektör Ünal'a ÜniAr Altın ödülü

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2020) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirdikleri TÜMA-2020 Üstün Performans Ödülü kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal 'ÜniAr Altın Ödül'üne layık görüldü.

ÜniAr tarafından yapılan değerlendirme TÜMA-2020'de 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 40 bin öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri toplandı. Analiz sonrasında en yüksek skorları alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın da aralarında bulunduğu 3 rektör ÜniAr Altın Ödül'üne layık görüldü.

Ayrıca Türkiye'de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen üniversiteler arasında yer aldı. Akdeniz Üniversitesi genel memnuniyet sıralaması başta olmak üzere üniversitelerin "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı", "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği", "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" kategorilerinde üst sıralarda yer aldı. - ANTALYA