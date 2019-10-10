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Rektör Ünal'dan kan bağışına destek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı kan bağışı çağrısına destek verdi.

10.10.2019 14:38Rektör Ünal'dan kan bağışına destek
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı kan bağışı çağrısına destek verdi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ünal, Akdeniz Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun çağrısı üzerine üniversite yerleşkesinde kurulan Kızılay çadırını ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra önemli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif şekilde yer aldıklarını anlattı.
Kendisinin de düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu aktaran Ünal, yapılacak kan bağışlarıyla insanlara yaşam umudu olunabileceğini bildirdi.
Ziyarette, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop ve Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu da hazır bulundu.

Akdeniz Üniversitesi, Kızılay, Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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