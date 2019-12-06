Haberler » Güncel » Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini dinledi - Haber

Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini dinledi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile bir araya geldi.

06.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:59Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini dinledi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ile engelli üniversite öğrencileri katıldı.

Üniversite bünyesinde 43 birimde toplam 206 engelli öğrenci eğitim gördüğünü söyleyen Rektör Ünal, engelsiz kampüs, engelsiz erişim hedefiyle yaptıkları tüm çalışmalarda öğrencilerin eğitimsel uyarlamaları, kültür, sanat ve etkinliklerine katılımlarında adalet temelli yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü öncülüğünde engelli öğrencilerle birebir iletişim halinde olduklarını, onların istek ve beklentilerine yönelik çözümler ürettiklerini belirten Rektör Ünal, yürüttükleri başarılı çalışmalar sonucu 2019 yılı içinde YÖK tarafından üniversitelere verilen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde üniversite olarak çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazandıklarını ve bu ödülün kendileri için oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Rektör Ünal öğrencilerin en iyi şekilde eğitimini sürdürmesi için önerilerine her zaman açık olduklarını dile getiren Rektör Ünal, çalışmalarına tüm birimlerin iş birliği ile aynı gayret ve özveriyle devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54 İSTANBUL'DA KURT KAPANI 2019-19  DENETİMİ - Haber
15:54 Merzifon'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Haber
15:54 TGC: "Kadın cinayeti haberlerinde ciddi sorunlar var" - Haber
15:54 Söke'de Kıbrıs gazilerine beratları takdim edildi - Haber
15:49 Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:02:47