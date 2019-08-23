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Rektör Uysal'a DPÜ'nün 'Hayvancılık Çalıştayı' düzenlemesi talebi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Veteriner Hekimler Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri il genelinde Üniversite önderliğinde "Hayvancılık Çalıştayı " düzenlenmesini talep ettiler.

23.08.2019 11:47 Rektör Uysal'a DPÜ'nün 'Hayvancılık Çalıştayı' düzenlemesi talebi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Veteriner Hekimler Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri il genelinde Üniversite önderliğinde "Hayvancılık Çalıştayı " düzenlenmesini talep ettiler.

Kütahya Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Halil Kuyucak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Var, Abdullah İnce ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Veteriner Hekim Ali Bilican, Rektör Kazım Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Var, Veteriner Hekimler Odası olarak Rektör Kazım Uysal'dan üniversite önderliğinde il genelini kapsayan "Hayvancılık Çalıştayı " düzenlenmesini talep ettiklerini söyledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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