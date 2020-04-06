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Rektör Uysal'dan, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına maaş ve şiirli destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bir maaşla ve kendi yazıp okuduğu şiirle destek verdi.

06.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:17
Rektör Uysal'dan,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bir maaşla ve kendi yazıp okuduğu şiirle destek verdi.

Gönderdiği paranın dekontu ile birlikte kendi yazıp söylediği bir şiiri de paylaşan Rektör Kazım Uysal, şahsı ilgilendiren ibadetlerin gizli yapılmasının daha makbul olduğunu, ancak burada bir milli seferberlik halinin bulunduğunu ve toplumu teşvik için açıktan yapılan bağışların daha makbul olacağını düşündüğünü belirtti

Uysal," Bir komutan askerlerine cesaret vermek ve teşvik etmek için ön cephede bulunur. Ulubatlı Hasan'ın 'Allah Allah' nidaları ile kaleye önce koşması ve bayrağı dikmesi riya ve gösteriş değildir. Bilakis kahramanlıktır ve fedakarlıktır. Allah yanında da daha makbuldür. Cumhurbaşkanımızın yaptığı da böyledir. Ben savaş, pandemi gibi toplumda yardımlaşma ihtiyacının olduğu durumlarda toplumun önünden gidenlerin, hali vakti yerinde olanların yaptığı yardımları açıktan yapmalarının ve ilan etmelerinin daha yerinde ve Allah yanında daha makul olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Daha önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu da 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına birer maaşla destek vermiş ve tüm akademik ve idari personelin de bu kampanyaya destek vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

"Rektör Uysal'ın kendi yazdığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" şiiri:

Biz Bize Yeteriz Türkiye'm

Vatanım bereketli Anadolu

Biz bize yeteriz Türkiye'm

İnsanı sevgi ve şefkat dolu

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Dünya ömrü bitene kadar

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Kıyamet vakti gelene kadar

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Muhtaç olmayız namerde

Biz bize yeteriz Türkiye'm

El açıp dilenmeyiz zalime

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Çanakkale'de olduğu gibi

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Yedi düvel savaş açsa bile

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Hain Fetöyü kullansa bile

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Korona pandemisi olsa da

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Dünya ile bağlar kopsa da

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Hırsızlar bizi soymadıkça

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Yalancı başa geçmedikçe

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Şeytanın bize faydası yok

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Rabbimin inayeti bize çok

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Rahman bizimle oldukça

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Rahmet bize yar oldukça

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Bela ve musibet olsa bile

Biz bize yeteriz Türkiye'm

Sadece zekatı versek bile

Biz bize yeteriz Türkiye'm - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kazım Uysal, Rektör, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Rektör Uysal'dan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına maaş ve şiirli destek - Haberler

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