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Rektör Uysal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşla destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.

31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:11
Rektör Uysal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşla destek
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.

Uysal, yaptığı açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de bir maaşımla destek veriyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Rektör, Güncel
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