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Rektör Uysal'dan ROKETSAN'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Ankara'da Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye (ROKETSAN) ziyarette bulundu.

28.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:05Rektör Uysal'dan ROKETSAN'a ziyaret
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, 'da Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye (ROKETSAN) ziyarette bulundu.

ROKETSAN'ın Ankara'daki genel merkezinde Operasyonlar ve Enerjik Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Göçmez ve Harp Başlığı ve Piroteknik Sistemler Direktörü Dr. Bekir Narin tarafından karşılanan Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez eşlik etti.

Görüşmede iki kurum arasında iş birliği ve hayata geçirilebilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda Kazım Uysal, Ahmet Göçmez'e minyatür bir tablo sundu. Göçmez ve Narin de ziyaretlerinden dolayı Rektör ve Rektör Yardımcısına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Ankara, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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