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Rektör Uysal, DPÜ Kongre ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

11.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:13Rektör Uysal, DPÜ Kongre ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde yapımı süren Kongre ve Kültür Merkezi'nde gelinen son durumu incelemek için inşaat alanına gelen Rektör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas eşlik etti.

İnşaat alanında Rektör ve Rektör Yardımcısını Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Ali Tevfik Kurt, şantiye şefi Nevzat Çelik ve şantiye şef yardımcısı Ahmet Sarı karşıladı.

İlk olarak merkez içinde yer alan büyük ve küçük salonların inşaatlarını inceleyen Uysal ve Gavas, Mimarlık Fakültesi tarafından kullanması planlanan amfileri gördükten sonra, kongre salonuna gelerek sahne önü ve sahne arkasında yapılacak çalışmalar bilgiler hakkında aldılar. Ayrıca merkez içinde yer alacak sınıflar ve çalışma odalarının yanı sıra üst kattaki galeri alanına çıkarak, çatı bölümünün yapımı için üretilen parçalar hakkında bilgi edindiler.

Ziyaretin sonunda çalışma ekibine teşekkür eden Rektör ve Rektör Yardımcısı dış cephe ve çevre çalışmaların bir an önce tamamlanması ve binanın kullanıma hazır hale getirilmesi için ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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