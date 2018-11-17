Rektör Uzun, Dünya Şampiyonu Buse Tosun'u Tebrik Etti

Bartın Üniversitesi
Rektörü Orhan Uzun
, U23 Dünya Güreş Şampiyonası 72 kiloda dünya şampiyonu olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi milli sporcu Buse Tosun'u tebrik etti.
Rektör Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerinin müsabakalarda aldığı başarılarla Türk bayrağını dalgalandırmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
Buse Tosun'un elde ettiği başarılarla adım adım olimpiyat şampiyonluğuna doğru ilerlediğini aktaran Uzun, "ÜniAr tarafından yapılan araştırmada 'Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer alan üniversitemizde BESYO öğrencimiz Buse Tosun'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla hem akademik hem de sportif anlamda büyük başarılara imza atan öğrencilerimizi daima motive eden BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü
başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Rektör Uzun, şunları kaydetti:
"Üniversitemizin Kutlubey
Kampüsü'nde inşası tamamlanarak eğitim-öğretime başlanan BESYO binasıyla ülke sporuna değer katacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, uluslararası camiada kendimizden çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere, Türk sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç
hocamıza da teşekkürü bir borç bilirim. Bu başarılar bölgesel iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. Bartın Valimiz Sinan Güner
nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza müteşekkirim."
Bartın Üniversitesi,Bartın,Rektör
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54