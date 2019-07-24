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Rektör Uzun'un "Basın Bayramı" mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

24.07.2019 16:39 Rektör Uzun'un
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı mesajında basın çalışanlarının bayramını kutlayarak, "Kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı haber ulaştırmayı ilke edinmiş, meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarının bayramı kutluyorum." dedi.

Rektör Uzun, yaptığı açıklamada gazeteciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek, "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz 'Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmezi olan basın, toplumun doğru haber ve bilgi almasını sağlamakta ve kamuoyunu yönlendirmektedir. Toplum adına görev yapan gazeteciler her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret göstermektedir. Çalışma şartlarının zorluklarına rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm basın mensuplarımızın 'Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Güncel

Kaynak: İHA

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