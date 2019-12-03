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Rektör Uzun'un 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

03.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:40Rektör Uzun'un 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, '3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 3 Aralık tarihi 'Dünya Engelliler Günü' olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada, çağdaş ve sosyal devlet olmanın bir gereği olarak engellilere yönelik çalışmalarda özel bir hassasiyet gösterilmektedir. Bartın Üniversitesi olarak bizler de kalite ve sürekli iyileşme anlayışıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsünde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından da Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bu noktada bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Gurubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan hanımefendiye ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelin onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu noktada hassasiyet gösteren, çözüm üreten herkesi yürekten tebrik ediyorum." - BARTIN

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Kaynak: İHA

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