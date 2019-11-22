Haberler » Güncel » Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini gezdi - Haber

Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini gezdi

Rektör ve Akademisyenler, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Kültür Merkezini gezdi.

22.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:03Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini gezdi
ve Akademisyenler, 'nın ilçesindeki Gedik Kültür Merkezini gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına Gedik Kültür Merkezi, içerisindeki sanatsal ve kültürel noktalarıyla Yeşilyurt'un tanıtımına büyük katkı sağlamaya başladı. Bu kapsamda Malatya'da düzenlenen 'Modernizm, Aile ve Geleceğimiz' konulu panelin konuşmacıları arasında yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ile panelin yöneticiliğini yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Gedik Kültür Merkezinde çalışmaları yerinde incelediler. Ziyarette misafirlere eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Kadircan Esen ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'ta, sanatsal ve kültürel faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaştılar. Gedik Kültür Merkezine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Esen, "Son yıllardaki yatırımlarla bölgesinde parlayan bir yıldız olan güzel ilçemiz Yeşilyurt'umuzun her alanda örnek ve marka olabilmesi adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Çınar önderliğinde ilçenin bütün alanlarda hak ettiği hizmetlere kavuşması adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Esen, "Eğitim ve kültürel hizmetlere çok fazla önem ve destek veren bir yerel yönetim olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projelerle ortaya koyuyoruz.Alt ve üst yapı yatırımlarında rekor seviyesindeki hizmetlere kavuşan, çevresel yatırımlarda Türkiye çapında yakından tanınan, insan odaklı projelerle her geçen gün gelişip büyüyen Yeşilyurt'umuz; Millet Kıraathaneleriyle, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizle, Kadın Yaşam ve Merkezimizle, Gedik Kültür Merkezimizle, Bilgi Evimizle, Kent Konseyimizle, Çocuk Trafik Eğitim Parkımız ve diğer kültürel projelerimizle bölgesinde markalaşmıştır. Kadim Çırmıhtı'mızın eşsiz manzarasına tepeden bakan Gedik Tepesi'nde uzun yıllar açık cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 2004 yılında kapatılan Gedik Cezaevini Adalet Bakanlığından devr aldıktan sonra Kültür Bakanlığımız ve Doğu Anadolu Projesi (DAP)'ın destekleriyle Gedik Kültür Merkezine dönüştürdük. Millet Kıraathanemiz, Çoban Müzemiz, Şark Odamız, Cezaevi Müzemiz, Konferans Salonumuz ve Sergi Alanlarımıza 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu yoğun ilgi hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:14 Kazada motosiklet sürücüsünün savrulması görüntüye yansıdı
20:14 Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kayseri'de
20:14 Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz
20:10 Sütçü İmam vefatının 97. yılında anıldı
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:15:34