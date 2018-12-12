Rektör ve Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu

Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
ve Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, öğrencilerle bir araya geldi.
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, belediye birim müdürleri de yer alırken öğrenciler sorunlarını rektör ve belediye başkanına iletti.
Belediye Başkanı Dursun Ay, yaptığı açıklamada, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Geleneksel hale gelen etkinlikte karşılıklı fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Ay, şöyle konuştu:
"Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onların talepleri, bakış açıları ve şehrimizin büyümesi konusunda fikirleri bizim için çok önemli. Bu nedenle bu söyleşi programına katılmaktan büyük mutluluk duydum. Değerli rektörümüze ve burada bulunan öğrencilere bu güzel ortam için teşekkür ediyorum."
Düzce,Düzce Üniversitesi,Mustafa Dursun,Rektör
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:18