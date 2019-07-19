Haberler» Güncel» Haber

Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

19.07.2019 19:34 Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekilerle Keban ilçesinde Saklıkapı Kanyonu gezdiği sırada yaralı baykuş buldu. Rektör Demirdağ yaralı baykuşu inceledikten sonra, jandarma ekiplerine teslim ederek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderdi.

Yaralı hayvanın tedavi altına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi, Mehmet Çetin, Rektör, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:02   Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan askerin naaşı Konya'ya getirildi
21:02   Didim'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
21:00   Bakan Turan'dan AK Parti'ye ziyaret
20:59   Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
20:59   Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
20:59   Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı
20:57   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü' açıklaması