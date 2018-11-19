Rektör Yardım'dan 'Mevlit Kandili' Mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Yardım, yayımladığı mesajda, "Yüce Rabbimizin insanlığa büyük bir lütuf ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed
'in dünyaya teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin, ebedi huzur ve saadetini yaşıyoruz. Mübarek doğumu asırlar önce müjdelenen kutlu peygamberin tesis ettiği toplumsal yapı, tüm insanlığın varmak istediği nihai nokta; barış, güven ve huzur gibi düsturlarla inşa ettiği medeniyet anlayışı, insanlığa dayanışma içinde ve kardeşçe yaşanabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Mevlit Kandili, Hazreti Muhammed'in bizlere tavsiye ettiği bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama zamanıdır. Kandillerin günlük hayatın telaşından biraz olsun uzaklaşıp dayanışmaya, birlik ve beraberliğimizi daha da arttırmaya vesile olacağına inancım tamdır. Kalplerin huzur bulduğu, ellerin duaya uzandığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek zamanlarda edilen tüm duaların kabul olması temennisi ile Mevlit Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için sevgi, barış, huzur, kardeşlik ve hoşgörü iklimini geliştirmesine hizmet etmesini diliyor; İslam aleminin, aziz milletimizin, Bitlislilerin ve üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Mevlit Kandili'ni kutluyorum" dedi. - BİTLİS
Huzur,Rektör
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:50