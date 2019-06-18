Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Zafer atandı

Trakya Üniversitesi Rektör
Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Zafer atandı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapacak.
Prof. Ahmet Hamdi Zafer yeni görevinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Cem Uzun
ile çalışacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Zafer'in organizasyon yeteneği, güçlü iletişim becerisi ve güler yüzü, zaman, mekan ve mesai kavramı tanımayan çalışma anlayışıyla üniversitenin başarısında önemli katkısı olduğunu belirtti.
Hayata geçirdiği çalışmalarla üniversite ve toplumun bütünleşmesine katkı sağlayan, Balkan Senfoni Orkestrası ile üniversitenin adını tüm dünyaya duyuran Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in, üniversitenin yönetim anlayışına aynı zamanda bir sanatçının hassasiyetlerini de kazandıracağını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Yönetim aslında bir orkestrasyon işidir. Yıllardır bir senfoni orkestrasını yöneten, farklı sesleri, farklı renkleri eşsiz bir uyumla buluşturan Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in, bu yönetim becerisini, üniversitemiz adına çok farklı alanlarda da faydaya çevireceğine gönülden inanıyorum. İlk günden bu yana omuz omuza çalıştığımız, çok değerli dostlarım, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Cem Uzun'dan oluşan üst yönetim ekibimiz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in aramıza katılmasıyla daha da güçlenecek.
Adeta bir aile ortamı olarak tanımladığımız, dostluğun, uyumun, iyi niyetin ve kardeşliğin her zaman ön planda olduğu yönetim anlayışımız ve tüm yönetim organlarımızın desteğiyle TÜ'yü daha da ileriye taşıyacağız. Prof. Ahmet Hamdi Zafer'e yeni görevinde canı gönülden başarılar diliyor, üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Zafer de Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilmekten onur duyduğunu ifade ederek, "Başta rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversitemizin yönetimine, beni böyle bir görevle onurlandırdıkları için gönülden teşekkür ediyorum. TÜ ailesinin bir üyesi ve bugün de bu değerli yönetim ekibinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bu zorlu görevde de üzerime düşen neyse, fazlasını yerine getirmek için gayret edeceğim." ifadelerini kullandı.
-Prof. Ahmet Hamdi Zafer kimdir?
Prof. Dr. Zafer, 1980 yılında Edirne
'de doğdu.
Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Zafer bu süreçte 2001 yılında lisans bölümünden mezun oldu. Zafer, TÜ'de yüksek lisans programına kabul edildi. Aynı dönemde, İstanbul Cemal Reşit Rey
Senfoni Orkestrası'nda, orkestra sanatçısı olarak çalışmaya başladı, Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Adana Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası gibi önemli kurumlarda konuk sanatçı olarak yer aldı.
Borusan Flarmoni Orkestrası ve İstanbul Oda Orkestrası gibi önemli orkestralarda görev aldı. Orkestracılık kariyeri boyunca, dünyaca ünlü birçok orkestra şefi ve solistle birlikte çalıştı. 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Zafer aynı yıl sanatta yeterlilik programına kabul edildi.
2018 yılında profesörlüğe yükselen Zafer'in halen, TÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanlığı, Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri bulunuyor.
Aynı zamanda Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Zafer'in TÜ Senatosu ile Etik Kurul Üyelikleri de bulunuyor. 2016 yılından bu yana TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü olan Zafer ayrıca Balkan Senfoni Orkestrası Şefliği ve Genel Sanat Yönetmenliği görevlerini de sürdürüyor.
Balkan ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkede konserler veren, ulusal ve uluslararası yayınlarda birçok makalesi ve Keman Alfabesi adında bir kitabı bulunan Zafer İngilizce biliyor.