Rektör Yarılgaç Öğrencilerle Fidan Dikti

29 Kasım 2018 Perşembe 13:25



29 Kasım 2018 Perşembe 13:25

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından "Subtropik Meyveler" dersi kapsamında Eğitim Fakültesi çevresinde ayrılan ağaçlandırma alanına toplu meyve fidanı dikimi yapıldı.Öğrencilere fidan dikme alışkanlığının kazandırılması ve Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yer alan fakültelerin çevresinde bulunan boş alanların değerlendirilerek daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla Eğitim Fakültesi çevresine yöre ekolojisine uygun olarak mandarin, limon, portakal, incir, güz yemişi, elma, armut, yeni dünya, ceviz gibi 12 farklı meyve türüne ait 40 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu.Öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştiren rektör Yarılgaç, Ordu ekolojisinin, özellikle subtropik meyve türleri açısından uygun mikroklima alan niteliği taşıdığını belirtti.Bu türlerle birlikte yine farklı yörelere ait pek çok meyve türünün bölgeye nakli ve adaptasyonu bu etkinliklerle uygulamalı olarak sağlandığını aktaran Yarılgaç, "Derslerimizin uygulamasının bir parçası olan bu çalışmadaki amacımız, var olan birçok bitkinin gen kaynaklarının bölgemize aşılanmasını ve gelmesini teşvik etmektir. Düzenli olarak her yıl benzer bir uygulamanın yapıldığı Subtropik Meyveler dersi kapsamında öğrencilerimiz gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ile aynı zamanda Cumhuriyet Yerleşkesinin yeşil bir görünüme kavuşmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.Yarılgaç, mesleki uygulamalarının yanı sıra fidan dikimi alışkanlığının kazandırılmasını sağlayacak olan bu etkinliğe, doğa tahribatının önlenmesi hususunda örnek teşkil edeceği düşüncesiyle uygulamaya katılan öğrencilere teşekkür etti.