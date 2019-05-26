Rektörden Afrikalı öğrencilerine çat kapı sahur ziyareti

Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, üniversitelerinde öğrenim gören Afrikalı öğrencileriyle sahur yaptı.
Evlerine sahurda çat kapı yapan Durmuş'u karşılarında gören Çad
ve Sudanlı öğrenciler şaşkınlığını gizleyemedi.
Öğrencilerle sohbet edip, sahur yapan Durmuş, Afrikalı öğrencilerin Osmanlı'nın emaneti olduğunu söyledi.
Rektrör Durmuş, öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu gece çat kapı yaparak misafir öğrencilerimizin sofrasına konuk olduk. Osmanlı'nın bize emanet ettiği kardeşlerimizin sofrasında aşlarını paylaştık. En güzel sahurlardan birini yaşadım. Çünkü insan kardeşleriyle mutludur."
Bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye
'nin gönül elçileri olacağını belirten Durmuş, en güzel şekilde ülkelerinde Türkiye'yi tanıtacaklarını dile getirdi.
60 ülkeden 125 öğrenci
Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi'nde 60'a yakın ülkeden 125 misafir öğrencinin öğrenim gördüğünü işaret ederek, "Bu öğrencilerimizin çoğunluğu Mısır
, Suriye
, Çad, Sudan ile Orta Doğu
ülkelerinden gelenler oluşturuyor." dedi.
-"Aynı masada oturup dertleştik"
Rektörü kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren Çadlı öğrenci Muhammed Elemin Abdullah, rektörün kendilerini sahurda ziyaret etmesinden duyduğunu sevinci dile getirdi.
Rektör Durmuş'a sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür eden Abdullah, "Rektörümüzün evimize gelmesi bizleri çok sevindirdi. Ülkemizde öğrenciler rektörleri senede bir ancak görürüz. Ama burada rektörümüzle aynı masada oturup, dertleştik." ifadelerini kullandı.
Sudanlı Hasan İdris Hasan da, sahurda sofralarındaki yemeği rektörle paylaşmaktan duyduğu memnuniyet duyduğunu söyledi.
Çadlı öğrenci Ebubekir Ahmad Tahir ise "Ziyareti için kendisine teşekkür ediyoruz. Samimiyetiyle, güzel davranışıyla bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Çad
, Aydın
, Batman Üniversitesi
, Kültür Sanat
Kaynak: AA