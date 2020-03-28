Rektörden öğrencilerine 'etli pilav ve künefe' sözü

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla, öğrencilerine, etli pilav ve künefe ile karşılama sözü verdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Prof Dr. Hasan Kaya, üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Kaya mesajında, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından kampüslerinin, öğrencilerin gidişiyle çok sessiz kaldığını belirterek, "Döndüğünüzde sizleri etli pilav ve künefe ile karşılayacağız" dedi.

Kaynak: DHA