Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rektörden tebessüm ettiren "Bende özledim" klibi

Rektörden tebessüm ettiren "Bende özledim" klibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Bende Özledim' klibiyle izleyenlere tebessüm ettirdi.

27.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:05
Rektörden tebessüm ettiren "Bende özledim" klibi
SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Bende Özledim ' klibiyle izleyenlere tebessüm ettirdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitime 3 haftalık ara verilmişti. Geçtiğimiz gün Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitimin "sonlandığını" duyurdu. Eğitime uzun bir ara verilmesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Üniversite yerleşkesinden boş görüntülerin ve Ferdi Tayfur'un 'Bende Özledim' şarkısının yer aldığı klip öğrenciler ve sosyal medya kullanıcılarını tebessüm ettirdi. Rektör Yıldız paylaşımında, "Değerli öğrencilerimiz, uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde yerleşke sizin yokluğunuzda çok sessiz ve neşesiz. Sizleri ÇOOOK özledik. Umarız bu salgın bir an önce biter ve kavuşuruz. Güzel yerleşkemiz sizlerle cıvıl cıvıldı" ifadelerine yer verdi. Rektörden tebessüm ettiren ’Bende özledim’ klibi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Özledim, Genel

Haberin Videosu :

Rektörden tebessüm ettiren "Bende özledim" klibi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Rektörden tebessüm ettiren 'Bende özledim' klibi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu - Haberler 21:30: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan korona virüs açıklaması - Haberler 21:27: Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı - Haberler 21:26: Kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi - Haberler 21:17: Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu - Haberler 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler