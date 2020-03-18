Menü
Haberler››Güncel››Rektörler Karabulut ve Çomaklı'nın acı günü - Güncel

Rektörler Karabulut ve Çomaklı'nın acı günü

Erzurum Atatürk Üniversetesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.

18.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:22
Rektörler Karabulut ve Çomaklı'nın acı günü
Erzurum Atatürk Üniversetesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.
Rektör Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı'nın cenazesi yarın Aşkale ilçesi Merkez Cami'de kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verilecek.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden yapılan açıklamada ise Rektör Prof. Dr. Karabulut'un babası Refik Karabulut'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Baba Karabulut'un Ağrı Narmanlı Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildiği ifade edilen açıklamada, ailenin taziyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden alacağı bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çomaklı, Erzurum, Ağrı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading