Rektörler Kayseri Şehitlerini Andı

Üniversite rektörleri, Kayseri
'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik 17 Aralık
2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askeri andı. Erciyes
Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için saldırının yaşandığı yerde anma etkinliği yapıldı.
Anmaya katılan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, terör saldırısının yaşandığı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağı ziyaret etti.
Çalış, burada yaptığı konuşmada, 17 Aralık 2016'da şehit düşen 15 askeri minnetle andıklarını ifade etti.
Bu menfur saldırıyı düzenleyen hainleri lanetlediklerini ve kınadıklarını dile getiren Çalış, şunları kaydetti:
"Bu gençlik, bu millet, onların bıraktığı emaneti asla yere düşürmeyecektir. Bu bayrağı yere düşürmeyecekler. Ülkemiz, milletimiz, vatanımız için onlar çok büyük bir bedel ödediler ve onları asla unutmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve büyük bir minnetle anıyoruz."
Kar ise bu şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, "Onların emanetlerine sahip çıkmalıyız, çıkacağız da. Cenab-ı Allah ülkemizi beladan, fitneden korusun ve bir daha acı günler göstermesin." dedi,.
Karamustafa da şehitlerin kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarını Türk milletinin sonsuza kadar koruyacağını belirterek, "Bugün de yürekli gençlerimiz bu vatanı koruyorlar. Hepsine minnettarız. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ni bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu devlet köklü, derin kökleri olan bir devlettir. Şehitlerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.
Rektörler, konuşmaların ardından, saldırının yaşandığı otobüs durağına kırmızı karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.
Kaynak: AA