06.07.2019 13:12
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Rektörlerden Vali Meral'e ziyaret

Rektörlerden Vali Meral

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün davetiyle Karaman'a gelen 12 üniversitenin rektörü, Vali Fahri Meral'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün davetiyle Karaman'a gelen 12 üniversitenin rektörü, Vali Fahri Meral'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar'dan oluşan heyet, Rektör Akgül ile birlikte Vali Meral'in konuğu oldu.

Vali Meral ile bir süre sohbet ederek şehir ve üniversite hakkında değerlendirmelerde bulunan rektörler heyeti, hediye takdimleriyle birlikte makamdan uğurlandı. Üniversite rektörleri iki gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak Karaman'dan ayrılacaklar. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Karaman, Ağrı, Güncel

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