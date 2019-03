Rektörü Çomaklı'nın 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Anadolu Üniversitesi olarak özel gereksinimli çocuklarımız için uzun yıllardan beri pek çok çalışma yürütmekteyiz. Üniversitemiz, toplumumuzun bu özel bireylerine dair farkındalığın artması için çalışma yürüten öncü kuruluş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle tüm down sendromlu evlatlarımıza, kardeşlerimize ve dostlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - ESKİŞEHİR