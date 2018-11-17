Rektörü Kızılay, Öğrencilerle Söyleşti

İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, Malatya
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünce düzenlenen söyleşiye katıldı.
Malatya KYK İl Müdürlüğünün, Battalgazi
Kız Yurdu Konferans Salonunda düzenlediği "Başaranlar Kariyer Sohbetleri" etkinliğine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay konuk oldu.
Kızılay, programda yaptığı konuşmada, üniversite döneminin bireylerin en önemli dönemleri olduğunu belirtti.
Kişilerin bu dönemde alacağı bilgiler ve kuracağı dostlukları hiç unutmayacağına değinen Kızılay, şunları kaydetti:
"Bu bir başlangıçtı bundan sonra KYK ve üniversite işbirliği daha yoğun olacak ve sizler de bu tür etkinliklere zenginlik katacaksınız. Siz gençlerle her platformda bulunmak isterim, sizler bizlerden talep edin bizler sizlerle her zamana bir araya gelelim."
Ahmet Kızılay,Malatya İnönü Üniversitesi,Malatya,Kızılay
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:10