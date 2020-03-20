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Rektörün babasına maske ve eldivenli cenaze töreni

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın rahatsızlığı nedeniyle ölen babası Sedi Çomaklı'nın cenazesinde, maske ve eldiven dağıtıldı, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak, namaz kıldı.

20.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:11
Rektörün babasına maske ve eldivenli cenaze töreni

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın rahatsızlığı nedeniyle ölen babası Sedi Çomaklı'nın cenazesinde, maske ve eldiven dağıtıldı, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak, namaz kıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı (87), dün rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Erzurum 'dan ambulansla Aşkale ilçesine getirilen Sedi Çomaklı'nın cenaze namazı, Aşkale Merkez Camii yerine Çomoğlu Mahallesi'ndeki açık arazide kılındı. Cenaze için gelenlere, maske ve eldiven dağıtıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ile bürokratlar ve akademisyenlerin katıldığı cenazede, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak namaz kıldı.Maske ve eldiven takan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, taziyeleri de bir metre mesafeden, gönül selamıyla kabul etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Çomaklı, Güncel

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