REKTÖRÜN MENTORU ÖĞRENCİLER

Danışmanlarıyla en az haftada bir buluşan rektör, "50 yaşını geçince ister istemez kalıplaşma oluyor. Standart düşünmeden bana akıl verip bir şeyler öğreteceksiniz" diyerek öğrencilerden tersine mentorluk yapmasını istedi.

Prof. Dr. Argun Karacabey , danışman öğrenci seçimini öğrenci kulüplerinden istekliler arasından yapmış: "Bu öğrencilerle işe alım görüşmesi yaptım. Hepsi çok hoşuma gitti, hiçbirini ayıramadım, 3'ünü seçecekken 12'sini yanıma aldım. Üç ana başlık belirleyerek işbölümü yaptık. Dış paydaş, eğitim ve kampus yaşamı konusunda bana danışmanlık yapacaklar. Görüşmeler haftada en az bir saat olacak. Gündemi onlar belirleyecek.

BANA FİKİR VERSİNLER

Danışmanlarımın görevi rektör ile öğrenciler arasında ilişkiyi yönetmek olmayacak. Çünkü zaten kapım her zaman öğrencilere açık. Benim düşünmediklerimi, görmediklerimi bana aktaracaklar. Bana fikir versinler istiyorum.

Bazı fikirler konusunda tartışalım, konuşalım. Gençlerin bakış açısı bizden farklı. Öğrenciler de üniversitenin yönetim katının ne olduğunu görsün, bize katkı sağlasın, kendi üniversitesine sahip çıksın. Danışman öğrencileri kurumsal yapı içine alıyoruz. Mütevelli heyet başkanımız Özgür Gözükara da bunu kurumsal hale getirmekten yana. Sistemin devamlılığını esas alacağız.