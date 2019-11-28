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Rem Filmi

Rem filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rem filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

28.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:58Rem Filmi
ve Kaan tatil için gittikleri yazlıkta, Defne’nin geceleri bir süredir yaşadığı ancak açıklanamayan olaylar sıklık kazanır. Kaan’a ve ilişkisine daha fazla zarar vermekten çekinen Defne sorunu ve geçmişi ile yüzleşmek için sessiz sedasız Kaan’ın hayatından çıkar. Bunun üzerine çaresizliğe kapılan Kaan, kuzeni Kemal ile yaşananları çözmek için Defne’nin annesinin yaşadığı köye giderler ve olaylar daha da karmaşık bir hal alır.


Yönetmen:Berk Aygül
Senaryo:Berk Aygül
Oyuncular:Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçi, Sebahat Adalar, Galip Akın
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Rem
Yapımcı Firma:Pratik Film
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Filmin Süresi:73 dk.
Dağıtıcı Firma:Sun Global Medya
Vizyon Tarihi:10.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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