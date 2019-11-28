Defne
ve Kaan tatil için gittikleri yazlıkta, Defne’nin geceleri bir süredir yaşadığı ancak açıklanamayan olaylar sıklık kazanır. Kaan’a ve ilişkisine daha fazla zarar vermekten çekinen Defne sorunu ve geçmişi ile yüzleşmek için sessiz sedasız Kaan’ın hayatından çıkar. Bunun üzerine çaresizliğe kapılan Kaan, kuzeni Kemal ile yaşananları çözmek için Defne’nin annesinin yaşadığı köye giderler ve olaylar daha da karmaşık bir hal alır.Yönetmen:
Berk AygülSenaryo:
Berk AygülOyuncular:
Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçi, Sebahat Adalar, Galip AkınFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
RemYapımcı Firma:
Pratik FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
73 dk.Dağıtıcı Firma:
Sun Global MedyaVizyon Tarihi:
10.01.2020 Rem Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.