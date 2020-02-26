Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?

Çin'in Vuhan kentinden dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüsün tedavisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de bulunan bir hastanenin remdesivir adlı ilacın hastalar üzerinde kullanımına başlayacaklarını açıklaması ile remdesivir nedir, remdesivir coronavirüs ilacı mı ve remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor gibi soruların yanıtları merak edildi.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir Formülü: C27H35N6O8P

Remdesivir Diğer Adı: GS-5734

Remdesivir ChemSpider Kimliği: 58827832

Remdesivir Molar kütle: 602.585 g·mol-1

Remdesivir, nükleotid analogları kategorisinde yer alan yeni bir antiviral ilaç türüdür. Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için Gilead Sciences tarafından geliştirilmişti. Remdevirin laboratuvar testleri SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüs üzerinde etkili olduğu sonuçlarını ortaya koydu. Remdesivir, Batı Afrika'da Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanılmıştır.

Remdesivir

Gilead, Koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına cevap olarak, ilacın etkilerini incelemek üzere "az sayıda hasta" için remdesivir sağladı. SARS-CoV-2'ye karşı laboratuvar testlerine de başladı. Gilead, remdesivir ilacının hayvanlarda SARS ve MERS'e karşı "aktif olduğu" belirtti.